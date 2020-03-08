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Распространение коронавируса нового типа

Болгарские врачи перепроверяют первые положительные результаты анализов на коронавирус

Сообщается, что дополнительные анализы взяли у мужчины и женщины, которые не выезжали за пределы Болгарии

СОФИЯ, 8 марта. /ТАСС/. Предварительные результаты анализов на коронавирус нового типа у двух человек в Болгарии признаны положительными, проводится повторная проверка. Об этом сообщил в воскресенье начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве республики Венцислав Матафчийски на брифинге, который транслировал телеканал bTV.

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"Анализы, взятые у 27-летнего мужчины и 75-летней женщины, дали положительные результаты. Они не являются абсолютно достоверными и подлежат дополнительной проверке. Оба пациента <...> не выезжали за пределы Болгарии. Полагаем, что в воскресенье около 10:00 (по местному времени, 11:00 мск - прим. ТАСС) будут готовы окончательные результаты анализов", - сказал он.

Пациенты с подозрением на коронавирус, состояние которых оценивается как удовлетворительное, продолжат лечение в инфекционных отделениях больниц городов Габрово и Плевен. Карантин объявлен в больницах, где они находятся, особые меры приняты в отношении медицинского персонала. Полиция разыскивает граждан, которые могли контактировать с упомянутыми пациентами.

Теги
БолгарияРаспространение коронавируса нового типа
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