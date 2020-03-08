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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: губернатор итальянской области Пьемонт заразился коронавирусом

Сообщается, что политик чувствует себя хорошо и планирует работать из дома

ТАСС, 8 марта. Коронавирус нового типа был выявлен у Альберто Чирио - губернатора области Пьемонт на севере Италии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

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По его данным, политик чувствует себя хорошо и планирует работать из дома. Отмечается, что Чирио уже принял необходимые меры, касающиеся обследования контактировавших с ним в последнее время людей.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. Анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также помощницы губернатора. Кроме того, среди инфицированных в Италии уже есть мэры двух городов. В субботу лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти также заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Согласно последним сведениям, общее число заразившихся в стране составляет 5883, умерли 233 человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.

 

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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