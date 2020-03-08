Власти Москвы объяснили, какая ответственность грозит за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 года короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в воскресенье в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность (ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации)", - говорится в сообщении штаба.

В частности, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло за собой массовое заболевание или отравление людей, то это наказывается "штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года".

Если нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то это "наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", отмечается в сообщении штаба.

Уточняется, что соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе.