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Распространение коронавируса нового типа

Конференция итальянских епископов постановила отменить все службы до 3 апреля

Отменяются мессы как в будние, так и воскресные и праздничные дни, включая свадьбы, похороны и другие торжества

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Все мессы как в будние, так и воскресные и праздничные дни, включая свадьбы, похороны и другие торжества в итальянских церквях отменяются по крайней мере до 3 апреля. Как передает в воскресенье канал Rai News 24, такое решение в связи с опасностью распространения коронавируса приняла Конференция итальянских епископов.

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"Церковь в Италии проживает все опасения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране, и делает свой вклад в борьбу, которую ведет правительство в противодействии распространению коронавируса", - приводит канал заявление епископов.

Ранее службы уже приостанавливались в Венеции по решению местного патриархата. Во избежание скопления большого числа людей в воскресенье впервые проповедь Папы Римского была передана в прямом видеоэфире.

Ватикан объявил о закрытии всех своих музейных комплексов. Как ТАСС подтвердили в службе печати Святого престола, собор Святого Петра и другие базилики Рима остаются открыты. При этом контакты Папы Франциска сокращаются до минимума. У католиков идет Великий пост перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 12 апреля.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 умерли, 622 вылечились. На данный момент заразившихся насчитывается 6387, более половины из которых в северной области Ломбардия.

 

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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