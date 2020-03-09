Крупнейший сервис телемедицины во Франции стал бесплатным на фоне коронавируса

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Франко-германская компания Doctolib, которой принадлежит одноименный сервис для связи с различными специалистами сферы здравоохранения, объявила об отмене ежемесячной платы для профессионалов за пользование ее сервисом видеоконсультации. Таким образом организация решила внести вклад в борьбу с распространением коронавируса в стране.

"Консультация по видеосвязи - это одно из решений, которое помогает направлять, лечить пациентов и следить за их состоянием в домашних условиях, одновременно ограничивая распространение вируса. Мы в Doctolib решили внести более весомый вклад в борьбу с коронавирусом, сделав видео-консультацию бесплатной для всех медицинских работников во Франции", - сказано в официальном заявлении, распространенном пресс-службой компании. Она также обещает полностью взять на себя расходы по предоставлению оборудования и обучению работе с данной услугой всем желающим.

Отмечается, что в течение недели до принятия данного решения количество видеоконсультаций на данном интернет-портале возросло на 40%, при этом "сотни врачей направили запросы на подключение к этой услуге". Компания не приводит конкретные данные, отмечая лишь, что к настоящему моменту через ее сайт можно связаться со 115 тыс. специалистов сферы здравоохранения и 2,5 тыс. медучреждений во Франции и Германии. Это далеко не единственный сервис во Франции, однако именно через него ведется запись во многих парижских клиниках и среди врачей частной практики.

Данное решение было озвучено незадолго до того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран в воскресенье выступил за расширение доступа к удаленным консультациям по всей стране и на как можно большем количестве платформ. Он обосновал такую меру заботой о безопасности врачей и упрощении их работы.

Обстановка во Франции и в мире

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sant publique France, число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. Начиная с понедельника в стране вводится ограничение на проведение любых мероприятий с более чем 1 тыс. участников и полный запрет на какие-либо собрания в зонах повышенной угрозы заражения. Однако в их число не войдут манифестации, различного рода соревнования.

В Аяччо - крупнейшем городе острова Корсика и административном центре департамента Южная Корсика - из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника на две недели были закрыты все школы и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания пройдут без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову - 28 случаев.