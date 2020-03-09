{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Крупнейший сервис телемедицины во Франции стал бесплатным на фоне коронавируса

Отмечается, что в течение недели до принятия данного решения количество видеоконсультаций на данном интернет-портале возросло на 40%

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Франко-германская компания Doctolib, которой принадлежит одноименный сервис для связи с различными специалистами сферы здравоохранения, объявила об отмене ежемесячной платы для профессионалов за пользование ее сервисом видеоконсультации. Таким образом организация решила внести вклад в борьбу с распространением коронавируса в стране.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Консультация по видеосвязи - это одно из решений, которое помогает направлять, лечить пациентов и следить за их состоянием в домашних условиях, одновременно ограничивая распространение вируса. Мы в Doctolib решили внести более весомый вклад в борьбу с коронавирусом, сделав видео-консультацию бесплатной для всех медицинских работников во Франции", - сказано в официальном заявлении, распространенном пресс-службой компании. Она также обещает полностью взять на себя расходы по предоставлению оборудования и обучению работе с данной услугой всем желающим.

Отмечается, что в течение недели до принятия данного решения количество видеоконсультаций на данном интернет-портале возросло на 40%, при этом "сотни врачей направили запросы на подключение к этой услуге". Компания не приводит конкретные данные, отмечая лишь, что к настоящему моменту через ее сайт можно связаться со 115 тыс. специалистов сферы здравоохранения и 2,5 тыс. медучреждений во Франции и Германии. Это далеко не единственный сервис во Франции, однако именно через него ведется запись во многих парижских клиниках и среди врачей частной практики.

Данное решение было озвучено незадолго до того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран в воскресенье выступил за расширение доступа к удаленным консультациям по всей стране и на как можно большем количестве платформ. Он обосновал такую меру заботой о безопасности врачей и упрощении их работы.

Обстановка во Франции и в мире

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sant publique France, число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. Начиная с понедельника в стране вводится ограничение на проведение любых мероприятий с более чем 1 тыс. участников и полный запрет на какие-либо собрания в зонах повышенной угрозы заражения. Однако в их число не войдут манифестации, различного рода соревнования.

В Аяччо - крупнейшем городе острова Корсика и административном центре департамента Южная Корсика - из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника на две недели были закрыты все школы и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания пройдут без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову - 28 случаев.

 

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: врачи в Индии впервые зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка
Заболевший ребенок вернулся с семьей из туристической поездки по Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС