Лувр ограничил доступ посетителей в связи с распространением коронавируса

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Руководство Лувра приняло решение ограничить доступ посетителей в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter Лувра.

"Чтобы противодействовать распространению коронавируса, музей стремится ограничить посещаемость", - отмечается в Twitter. В сообщении администрации указывается, что "только посетители, имеющие на руках электронные билеты, и те, кто имеет право на бесплатный проход, смогут попасть в музей".

В начале марта Лувр в течение трех дней оставался закрытым в связи с совещанием, которое проводило руководство музея с сотрудниками касательно нового коронавируса. Опасаясь заражения, работники выступали за временное закрытие Лувра, однако после серии консультаций было принято решение открыть музей.

Согласно официальным данным, в прошлом году Лувр посетили около 9,6 млн человек. В 2018 году музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, при этом подавляющее большинство составляли иностранцы. Несмотря на снижение числа посетителей в 2019 году, Лувр остается самым популярным музеем в мире.