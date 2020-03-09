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Распространение коронавируса нового типа

Лувр ограничил доступ посетителей в связи с распространением коронавируса

Администрация музея сообщила, что в Лувр могут попасть только посетители с электронными билетами и те, кто имеет право на бесплатный проход

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Руководство Лувра приняло решение ограничить доступ посетителей в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter Лувра.

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"Чтобы противодействовать распространению коронавируса, музей стремится ограничить посещаемость", - отмечается в Twitter. В сообщении администрации указывается, что "только посетители, имеющие на руках электронные билеты, и те, кто имеет право на бесплатный проход, смогут попасть в музей".

В начале марта Лувр в течение трех дней оставался закрытым в связи с совещанием, которое проводило руководство музея с сотрудниками касательно нового коронавируса. Опасаясь заражения, работники выступали за временное закрытие Лувра, однако после серии консультаций было принято решение открыть музей.

Согласно официальным данным, в прошлом году Лувр посетили около 9,6 млн человек. В 2018 году музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, при этом подавляющее большинство составляли иностранцы. Несмотря на снижение числа посетителей в 2019 году, Лувр остается самым популярным музеем в мире.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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