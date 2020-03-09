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Распространение коронавируса нового типа

Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса

Число участвующих в заседаниях делегаций также сократят

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Совет Евросоюза решил ограничить свою работу в целях борьбы с продвижением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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"Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе", - отмечается в нем.

Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также будет ограничено. "Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры", - говорится в документе.

Совет также подчеркнул, что обновлен перечень мест, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников евроинститута, с учетом последних решений итальянских властей. "Акцент в этом подходе отражает сдвиг в сторону более общих мер, учитывая, что вирус в настоящее время в значительной степени присутствует в большинстве государств-членов [ЕС], включая Бельгию, и что это развитие, вероятно, будет продолжаться", - пояснил Совет.

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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