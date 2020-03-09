В Польше отложили традиционное шествие в память о жертвах Холокоста из-за коронавируса

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. Проведение традиционного "Марша живых", ежегодно организуемого в Польше в районе бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в память о жертвах Холокоста, отложено из-за коронавируса. Об этом сообщили в понедельник на своем официальном сайте организаторы мероприятия.

"Из-за распространения коронавируса, особенно в Европе и Соединенных Штатах, в этом году "Марш живых" будет отложен", - информировали организаторы, подчеркнув, что это решение было принято после консультаций с соответствующими органами здравоохранения и должностными лицами. Не исключается, что шествие, которое планировалось провести 2 мая, будет организовано ближе к концу года.

"Наша главная забота - здоровье многочисленных участников и переживших Холокост, которые присоединятся к ним. Учитывая, что это международное мероприятие с участием 110 делегаций со всего мира, мы обязаны принять меры предосторожности", - указано в тексте сообщения.

На фоне отсрочки проведения марша планируется запустить кампанию, поощряющую молодежь во всем мире бороться с антисемитизмом и расизмом под лозунгом "Никогда не значит никогда". Таким образом планируется продолжить обучать молодежь истории Холокоста и прививать ценности терпимости, борьбы с антисемитизмом и расизмом.

Марш

"Марш живых" проводится в Польше ежегодно по случаю израильского Дня памяти Катастрофы (Холокоста) и героизма еврейского народа во Второй мировой войне. Массовое шествие является частью образовательной программы, к которой присоединяются школьники и студенты со всего света. Они посещают в республике места памяти жертв Холокоста и изучают историю еврейского народа.

Первый такой марш состоялся в 1988 году и собрал 1,5 тыс. евреев. С 1996 года он проводится ежегодно. В 2005 году, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения Аушвиц-Биркенау, акция собрала рекордное число участников - 20 тыс. человек, среди которых были делегации из 50 стран. По данным организаторов, за прошедшие годы дорогой памяти между двумя частями лагеря длиной 3,2 км прошли около 300 тыс. человек из 52 стран.

В Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, здесь убивали также представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего в этом лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разной национальности, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

В Польше подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, более 150 человек госпитализированы с подозрением на наличие вируса, около 1500 находятся в условиях домашнего карантина.