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Распространение коронавируса нового типа

В Чехии начали выборочно измерять температуру у автомобилистов при въезде в страну

В Словакии закрываются школы, ясли и детские сады

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Чешские и словацкие власти в понедельник приняли дополнительные меры по пресечению распространения нового типа коронавируса на территории этих республик. В Чехии полиция приступила к выборочному измерению температуры у въезжающих на территорию страны на автомобилях. В Словакии закрываются школы, ясли и детские сады.

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"Государственный совет безопасности [Чехии] со вторника постановил ввести карантин в больницах и домах престарелых. Наибольший риск заражения коронавирусом существует у пожилых людей и страдающих хроническими болезнями", - сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, в республике выявлено 32 инфицированных. Большинство из них недавно вернулись из Италии. Более 1100 граждан, которые находились в контакте с зараженными, помещены в двухнедельный домашний карантин. Нарушителям режима строгого карантина грозит штраф до 3 млн крон (примерно €120 тыс.).

В Словакии в понедельник коронавирус был выявлен у воспитательницы одного из детских садов района Ружинов в Братиславе. Число инфицированных в республике, как информировало Словацкое радио, возросло до шести человек. Властями обсуждается вопрос о временном запрете командировок госслужащих за границу.

В Братиславе и других словацких городах закрыты или закрываются на срок не менее двух недель ясли, детские сады и школы. Такая мера принята, в частности, в столичных районах Ружинов и Старый-Город. На прошлой неделе были прекращены занятия в одной из школ города Малацки, расположенного в 25 км. западнее Братиславы.

 

Теги
ЧехияСловакияРаспространение коронавируса нового типа
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