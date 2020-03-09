Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки увеличилось вдвое

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось в два раза и достигло 436. Об этом сообщила в понедельник газета El País .

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Кроме того, 16 человек умерли в Мадриде от коронавируса. В воскресенье власти региона информировали о 202 инфицированных и восьми погибших. Именно в этой автономии выявлено больше всего в Испании заболевших.

Таким образом, общее число случаев заражения в королевстве приблизилось к 900, умерших - 25. В скором времени Минздрав страны предоставит официальные данные.