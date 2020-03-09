{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса

Число случаев заражения в республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе", - цитирует его агентство Tasnim. При этом Раиси поблагодарил судебные власти страны "за освобождение около 70 тысяч заключенных".

По его словам, "чтобы справиться с коронавиурсом, необходимы решимость и единство нации".

4 марта представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что иранские власти приняли решение временно отпустить 54 тыс. заключенных на фоне распространения коронавируса в стране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Додон потребовал ввести уголовную ответственность за распространение коронавируса
К таким мерам решили прибегнуть после того, как одна из гражданок Молдавии, инфицированная коронавирусом, самовольно покинула больницу в Италии и в тяжелом состоянии прилетела в Кишинев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС