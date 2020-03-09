Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

На эту тему

"Заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе", - цитирует его агентство Tasnim. При этом Раиси поблагодарил судебные власти страны "за освобождение около 70 тысяч заключенных".

По его словам, "чтобы справиться с коронавиурсом, необходимы решимость и единство нации".

4 марта представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что иранские власти приняли решение временно отпустить 54 тыс. заключенных на фоне распространения коронавируса в стране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.