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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число умерших от коронавируса возросло до 21

В настоящий момент в стране зафиксирован 1191 случай заражения

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Еще двое человек умерли во Франции от коронавируса за минувшие сутки. Таким образом общее число жертв заболевания в стране возросло до 21 человек. Об этом сообщили в понедельник в министерстве социальных дел и здравоохранения республики.

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Речь, в частности, идет о 89-летнем жителе Корсики, скончавшемся в больнице Аяччо, где он находился в реанимации. По информации регионального агентства здравоохранения, этот случай стал первым летальным исходом на французском острове. В городе, ставшем одним из очагов эпидемии на территории Франции, на две недели закрыты все учебные заведения и детские сады. Мероприятия с более 50 участниками запрещены.

Второй умерший - житель региона Овернь-Рона-Альпы. Информацию о нем министерство здравоохранения не приводит.

По сведениям ведомства, в настоящий момент зафиксирован 1191 случай заражения вирусом на территории страны.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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