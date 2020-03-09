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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Британии выросло почти до 320

За сутки в стране выявили 46 новых случаев заражения

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 46, а общее число заболевших в понедельник достигло 319 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством здравоохранения и социальных дел страны.

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"На территории Соединенного Королевства было проведено 24 960 анализов [на выявление коронавируса нового типа], из которых 24 641 дал отрицательный результат, а 319 - положительный. Три пациента, анализы которых на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) были положительными, скончались", - говорится в документе.

Еще 5 марта число инфицированных в стране составляло 90 человек. После того, как инфекция начала передаваться внутри страны, власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в Лондоне - 61 человек, далее идут юго-восточная Англия (43) и юго-западная Англия (38).

Сложившаяся ситуация обсуждалась в понедельник на заседании чрезвычайного правительственного комитета с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона. Как после встречи заявил представителями СМИ официальный представитель главы правительства, власти намерены предпринимать все необходимые меры, чтобы сдерживать и замедлять распространение инфекции, а также ограничить экономические последствия вспышки коронавируса для королевства.

 

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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