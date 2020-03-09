Нетаньяху призвал лидеров стран ЕС разработать домашние тесты по выявлению коронавируса

"Конечная цель того, что мы пытаемся сделать, это домашние тесты [на коронавирус], чтобы люди могли проверить себя дома. Когда это произойдет, мы сможем более эффективно и действенно отделять здоровых людей от больных. Это будет полезно для здоровья и будет очень хорошо для экономики, так как мы все столкнемся с серьезными проблемами массового карантина", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания на видеоконференции. В ней участвовали канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Румынии Людовик Орбан.

Нетаньяху сообщил, что обсуждал этот вопрос на прошлой неделе с вице-президентом США Майклом Пенсом. "И мы [Израиль и США] объединяем наших исследователей. И я предлагаю, что если у вас есть что предложить в этом плане в научном и технологическом аспектах, нам надо обсудить это и донести это до американцев, так как я думаю, что это должно быть глобальное усилие", - продолжил и.о. премьера, обращаясь к семи европейским лидерам. "Исключительно важно добиться прогресса в тестировании коронавируса, но необходимо работать и по вакцине", - добавил он.

Нетаньяху и Пенс обсудили 8 марта противодействие распространению нового коронавируса и договорились о проведении двусторонних консультаций по этой теме на уровне экспертов. Ранее в тот же день и. о. премьера Израиля заявил на еженедельном заседании своего правительства, что за последние трое суток пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой проведения телефонной конференции для обсуждения взаимной помощи в связи с распространением инфекции.

По данным Минздрава Израиля, число инфицированных на территории еврейского государства достигло 39. Газета The Jerusalem Post сообщает, что более 25 тыс. израильтян находятся на двухнедельном карантине. Эта мера обязательна для тех граждан страны, которые вернулись из Египта, ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися.