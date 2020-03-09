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Распространение коронавируса нового типа

Четвертый человек умер от коронавируса в Великобритании

Всего в стране было подтверждено 319 случаев заражения

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Число людей, скончавшихся в Великобритании после заражения коронавирусом нового типа, достигло четырех. Об этом заявил в понедельник, выступая в парламенте страны, министр здравоохранения и социальных дел королевства Мэтт Хэнкок.

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"По состоянию на сегодняшнее утро в Соединенном Королевстве было подтверждено 319 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, уже четверо заболевших скончались", - сказал министр.

Еще 5 марта число инфицированных в стране составляло 90 человек. После того, как инфекция начала передаваться внутри страны, власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа. К настоящему моменту больше всего заболевших в Лондоне - 61 человек, далее идут юго-восточная Англия (43) и юго-западная Англия (38).

Сложившаяся ситуация обсуждалась в понедельник на заседании чрезвычайного правительственного комитета с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона. Как после встречи заявил сотрудникам СМИ официальный представитель главы правительства, власти намерены предпринимать все необходимые меры, чтобы сдерживать и замедлять распространение инфекции, а также ограничить экономические последствия вспышки коронавируса для королевства.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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