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"Известия" рассказали о схеме мошенничества через опросы за вознаграждение

По данным издания, подобная уловка мошенников получила название "Белый кролик" и массово наблюдалась во второй половине 2019 года
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Схема мошенничества "Белый кролик" через брендированные сайты с опросами за вознаграждение распространилась в Сети. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в компании Group-IB.

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"Через некоторое время на почту клиенту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может, например, попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", - сообщил изданию руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

По данным компании, применение такой схемы мошенничества массово наблюдалось во второй половине 2019 года. Каждый ресурс с фейковыми опросами ежедневно посещали примерно 6,5 тыс. пользователей.

Как отметили "Известиям", каждый отдельный этап схемы не вызывает подозрений у служб безопасности кредитных организаций, в ней учитываются индивидуальные характеристики жертвы, то есть собирается информация о браузере, устройстве, провайдере интернета, языке, геолокации клиента, после чего формируется одноразовая ссылка для конкретного пользователя.

В Росбанке, "Открытии", "Зените" и екатеринбургском СКБ-банке изданию подтвердили, что знают о новой схеме фишинга. "Кредитные организации постоянно мониторят социальные сети, собирая информацию о новых видах киберугроз и мошенничеств, а также контролируют неправомерное использование бренда", - добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

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