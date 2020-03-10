Польша отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение отменить все массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса. Об этом информировал во вторник на пресс-конференции после заседания правительственного кризисного центра премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы приняли решения, которые должны предотвратить распространение коронавируса и ограничить его последствия для здоровья граждан", - сказал премьер, подчеркнув, что, в частности, речь идет о "решении отменить все массовые мероприятия".

В Польше первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 1 марта у приехавшего из Германии. В стране зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики с понедельника ввели круглосуточный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.

Главный санитарный инспектор Польши рекомендовал отказаться от организации массовых мероприятий с участием более 1 тыс. человек в закрытых помещениях. Президент республики Анджей Дуда из-за коронавируса решил отказаться от проведения крупных встреч с гражданами в рамках избирательной кампании перед запланированными на май президентскими выборами. Аналогичное решение приняли и некоторые другие кандидаты. О переносе голосования речи пока не идет, однако во властных кругах не исключают такой возможности, если ситуация в Польше будет развиваться так же, как в Италии.