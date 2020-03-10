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Распространение коронавируса нового типа
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Facebook и "ВКонтакте" удалили фейки о распространении в РФ коронавируса

Социальные сети исполнили требование Генпрокуратуры, отметили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Американская социальная сеть Facebook и российская "ВКонтакте" удалили фейковую информацию о распространении коронавируса в России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Социальные сети Facebook и "ВКонтакте" исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса", - заявили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установила наличие недостоверной общественно значимой информации о распространении коронавирусной инфекции в РФ и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. В Роскомнадзор было внесено требование об ограничении доступа к ним.

Роскомнадзор сообщил о готовности последовательно ограничить доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусе. Уточнялось также, что среди выявленных Генпрокуратурой материалов есть сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и Facebook.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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