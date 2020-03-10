El Pais: парламент Испании на неделю прекращает работу из-за коронавируса

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.
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