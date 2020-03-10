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Распространение коронавируса нового типа

El Pais: парламент Испании на неделю прекращает работу из-за коронавируса

Ранее крайне правая партия "Вокс" подтвердила, что генеральный секретарь Хавьер Ортега Смит заразился коронавирусом

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

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Ранее крайне правая партия "Вокс" подтвердила, что генеральный секретарь политической силы, депутат нижней палаты Хавьер Ортега Смит заразился коронавирусом.

Всего в Испании выявлено около 1,5 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - примерно 800.

 

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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