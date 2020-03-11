Новых случаев заражения коронавирусом в России на утро 11 марта не выявлено

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро среды не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"За период мониторинга зарегистрировано 1 614 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции <...> Нарастающим итогом выписан с выздоровлением 1 318 человек", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированных ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess), выписаны после выздоровления.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 127 медучреждениях в субъектах России, там размещены 97 граждан КНР. Кроме того, по данным на вторник, под контролем медиков остаются около 11,5 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР, Ирана и Южной Кореи.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.