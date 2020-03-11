{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Новых случаев заражения коронавирусом в России на утро 11 марта не выявлено

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро среды не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"За период мониторинга зарегистрировано 1 614 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции <...> Нарастающим итогом выписан с выздоровлением 1 318 человек", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированных ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess), выписаны после выздоровления.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 127 медучреждениях в субъектах России, там размещены 97 граждан КНР. Кроме того, по данным на вторник, под контролем медиков остаются около 11,5 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР, Ирана и Южной Кореи.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете
ТАСС подготовил регулярно обновляемую инфографику, которая отражает распространение коронавируса в мире на базе ежедневных открытых данных Университета Джона Хопкинса (США)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС