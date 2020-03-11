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ВЦИОМ перенес на осень Грушинскую конференцию

Изначально мероприятие должно было пройти 1-2 апреля. Решение о переносе связано "с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и ограничениями по проведению массовых мероприятий"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перенес на осень X Международную социологическую Грушинскую конференцию, запланированную к проведению в начале апреля. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

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"Подтверждаем перенос конференции на осень 2020 года. Изначально конференция должна была пройти 1-2 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, на сайте ВЦИОМ уточняется, что перенос связан "с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и ограничениями по проведению массовых мероприятий", о новой дате будет сообщено позже.

Грушинская конференция - главное ежегодное событие исследовательской индустрии, организатором которого выступает ВЦИОМ. С 2017 года конференция проводится в рамках Российской исследовательской недели (РИН). Конференция носит имя выдающегося российского социолога Бориса Грушина - родоначальника всесоюзной опросной сети, давшей начало сети ВЦИОМ и большинству опросных центров в России и странах бывшего СССР.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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