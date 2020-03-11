Захарова проведет брифинг в формате видеоконференции для профилактики коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Традиционный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики пройдет в четверг в формате видеоконференции в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в среду в российском дипведомстве.

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"В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о переводе мероприятий в формат телеконференций официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр, - указывается в сообщении. - Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов".

Брифинг состоится 12 марта в 15:00 мск и будет транслироваться на сайте МИД России, а также официальных аккаунтах российского дипведомства в "Перископе", Facebook и "ВКонтакте".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.