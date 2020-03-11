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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Испании считает, что кризис с коронавирусом может продлиться еще четыре месяца

К настоящему моменту в стране выявлено более 2 тыс. инфицированных

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Власти Испании допускают, что кризис вокруг распространения нового коронавируса, в худшем случае, продлится еще четыре месяца.

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Об этом в среду сообщил директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

"Как только мы обнаружим снижение [числа случаев заражения], нам придется подождать, пока не будет [обнаружен] последний случай, и тогда нам придется ждать еще 14 дней, чтобы убедиться в отсутствии новых инфицированных", - объяснил он. "Если все будет развиваться хорошо, то мы должны рассмотреть сценарий, [при котором кризис продлится] по крайней мере один или два месяца, и [сценарий], при котором может [продлиться] три или четыре месяца, в худшем случае", - добавил Симон.

К настоящему моменту в Испании выявлено более 2 тыс. инфицированных, 47 человек умерли. Большинство случаев - свыше тысячи - зафиксированы в автономном сообществе Мадрид.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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