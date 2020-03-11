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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Португалии достигло 59 человек

Сообщается, что восемь португальских вузов, включая Лиссабонский и Коимбрский университеты, приостановили занятия до 20 марта

ТАСС, 11 марта. Число случаев заражения новым коронавирусом за минувшие сутки возросло с 41 до 59 в Португалии. Об этом в среду сообщил телеканал SIC со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

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По его данным, среди инфицированных 12 несовершеннолетних. В среду премьер-министр Португалии Антониу Кошта проводит консультации с Национальным советом по вопросам здравоохранения. Не исключено, что португальское правительство распорядится закрыть в стране образовательные учреждения из-за риска распространения коронавируса.

10 марта стало известно, что восемь португальских вузов, включая Лиссабонский и Коимбрский университеты, приостановили занятия до 20 марта.

Ранее Португалия на две недели приостановила авиасообщение с Италией. Там, по последним данным, число заразившихся с начала вспышки заболевания превысило 10 тыс., из них умер 631 человек, вылечились свыше 1000. С 10 марта на всей территории Италии введен карантин.

 

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ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
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