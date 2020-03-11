Австрия прекратила пассажирское авиасообщение с Италией из-за коронавируса

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Австрия вслед за пассажирским железнодорожным движением прекратила авиасообщение с Италией с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

"С сегодняшнего дня прекращены полеты и движение поездов из Италии. Введен запрет на прилет авиабортов из Италии. МИД организует возвращение австрийцев из затронутых областей Италии. С сегодняшнего дня на границе ведется пограничный контроль с участием санитарных властей", - рассказал глава МВД на пресс-конференции в Вене. По словам министра, на границе приезжие должны предоставить паспорта и разъяснить цель приезда из Италии в Австрию.

Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете въезда прибывающим из Италии за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта, с 11 марта прекратила с ней пассажирское железнодорожное сообщение. Товарное железнодорожное сообщение продолжается с условием замены машинистов на границе Австрии и Италии. Полицейские и медики приступили к контролю автомобилей и их пассажиров на границе с Италией. Грузовое сообщение с этой страной будет продолжено с условием паспортного контроля для водителей.

Австрийские власти также объявили о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия во всех высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим с 16 марта. Организаторы культурных и спортивных событий, конференций, выставок, администрации музеев, музыкальных клубов объявляют о прекращении работы до конца марта из-за указа правительства.

В общей сложности Вена в настоящее время прекратила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею и Италию. Туристам из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызываемого коронавирусом, для въезда в Австрию необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус или пройти медицинское обследование на месте. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 206. Летальных исходов пока не зарегистрировано.