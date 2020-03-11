{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Австрия прекратила пассажирское авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Исключение составляют транзитные пассажиры, а также граждане с медицинской справкой об отсутствии вирусного заболевания

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Австрия вслед за пассажирским железнодорожным движением прекратила авиасообщение с Италией с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"С сегодняшнего дня прекращены полеты и движение поездов из Италии. Введен запрет на прилет авиабортов из Италии. МИД организует возвращение австрийцев из затронутых областей Италии. С сегодняшнего дня на границе ведется пограничный контроль с участием санитарных властей", - рассказал глава МВД на пресс-конференции в Вене. По словам министра, на границе приезжие должны предоставить паспорта и разъяснить цель приезда из Италии в Австрию.

Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете въезда прибывающим из Италии за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта, с 11 марта прекратила с ней пассажирское железнодорожное сообщение. Товарное железнодорожное сообщение продолжается с условием замены машинистов на границе Австрии и Италии. Полицейские и медики приступили к контролю автомобилей и их пассажиров на границе с Италией. Грузовое сообщение с этой страной будет продолжено с условием паспортного контроля для водителей.

Австрийские власти также объявили о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия во всех высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим с 16 марта. Организаторы культурных и спортивных событий, конференций, выставок, администрации музеев, музыкальных клубов объявляют о прекращении работы до конца марта из-за указа правительства.

В общей сложности Вена в настоящее время прекратила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею и Италию. Туристам из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызываемого коронавирусом, для въезда в Австрию необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус или пройти медицинское обследование на месте. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 206. Летальных исходов пока не зарегистрировано.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где в результате пожара погибли три человека
К концу недели специальная комиссия примет решение о возможности дальнейшего проживания жильцов в пострадавшем в результате ЧП доме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС