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Распространение коронавируса нового типа

КСИР сообщил о смерти пяти своих бойцов, помогавших заразившимся коронавирусом

Еще несколько представителей КСИР и ополчения Басидж проходят курс лечения

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и ряд ополченцев умерли, помогая заразившимся коронавирусом гражданам Ирана. Об этом в среду заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

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"На сегодняшний день пять представителей КСИР и несколько членов ополчения Басидж отдали свои жизни, обеспечивая медицинской помощью население", - цитирует его агентство Tasnim. Он добавил, что "еще ряд представителей этих подразделений проходят курс лечения".

По его словам, "около 100 тыс. членов КСИР и ополчения Басидж в настоящий момент помогают бороться с коронавирусом".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 9 тыс. человек, зарегистрированы по меньшей мере 354 летальных исхода.

 

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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