В Австрии число зараженных коронавирусом за полдня возросло до 246

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за полдня с 206 до 246. Об этом сообщило в среду Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 15:00 (17:00 мск).

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На наличие вируса в Австрии были проверены 5,3 тыс. человек. 4 человека выздоровели. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах. Летальных исходов пока не зарегистрировано.

Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия во всех высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим с 16 марта. Организаторы культурных и спортивных событий, конференций, выставок, администрации музеев, музыкальных клубов объявляют о прекращении работы до конца марта из-за указа правительства.