Расширен список авиарейсов, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Определены авиарейсы, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве в целях предотвращения возможного распространения коронавируса, этими рейсами прилетели в столицу трое заболевших. Об этом сообщили журналистам в среду столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что медицинские работники сами приедут к обратившимся гражданам для взятия проб на анализы и проведения осмотра. Кроме того, сделана адресная СМС-рассылка о необходимости вызвать скорую помощь, медперсонал уже пытается связаться с пассажирами самостоятельно.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля. Мэр отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется, в связи с этим необходимо принять дополнительные oграничительные меры для защиты здоровья людей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.