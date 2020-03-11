Рошаль заявил, что предпринимаемых в РФ мер для борьбы с новым коронавирусом достаточно

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти РФ приняли все необходимые меры, чтобы не допустить массового распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль.

"В России уже делается все, что необходимо [для недопущения распространения коронавируса]. Ничего другого делать не нужно", - приводит его слова в среду пресс-служба ОНФ.

Рошаль также добавил, что российские специалисты продолжают работу над разработкой вакцины против вируса, ситуацию с распространением которой Всемирная организация здравоохранения признала пандемией.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов проходят лечение в Москве, первые госпитализированные уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.

Из-за угрозы распространения инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.