{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Мэр столицы США Мюриэл Боузер сообщила, что количество заразившихся достигло 10

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление сделала в среду на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

На эту тему
Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

"Я объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия", - сказала она. По словам Боузер, это "в значительной степени административная мера, которая даст больше возможностей для введения в действие и финансирования мероприятий, необходимых для того, чтобы следить за ситуацией и давать ответ на распространение COVID-19".

Мэр сообщила, что количество заразившихся в американской столице достигло 10. При этом наблюдается передача вируса от человека к человеку на территории города.

В связи с этим власти, в частности, рекомендуют отменить или перенести все не представляющие особой важности массовые мероприятия, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. Эти рекомендации будут действовать по 31 марта.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: у сопровождавшего Болсонару чиновника подозревают коронавирус
Газета Folha de S.Paulo уточнила, что Фабио Вайнгартен сопровождал президента Бразилии в ходе его визита в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС