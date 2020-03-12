Пентагон вводит ограничения на поездки военнослужащих в Италию и Южную Корею

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США с 13 марта вводит ограничения на поездки для военнослужащих США и их семей сроком на 60 дней в Республику Корея, Италию и обратно из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра обороны Марка Эспера.

В нем отмечается, что "с 13 марта 2020 года на следующие 60 дней запрещаются поездки всем военнослужащим, гражданскому персоналу Минобороны и их семьям в, из или через страны, которые Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США включили" в список государств, куда не рекомендуется отправляться из-за пандемии коронавируса. В перечень входят Италия, Республика Корея, Иран и Китай.

"Главным приоритетом министерства обороны остается защита и благополучие нашего народа", - добавил министр. Принятые меры он назвал целесообразными.

По данным ЦКПЗ США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 38 штатах и столичном округе Колумбия. Число летальных исходов составляет 29. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 62,7 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.