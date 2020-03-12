Эксперт прогнозирует окончание эпидемии коронавируса в Китае через месяц

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Китайские власти, вероятно, смогут остановить коронавирус в своей стране до конца апреля благодаря своевременно принятым жестким противоэпидемическим мерам, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, доктор биологических наук и профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, под руководством которого были секвенированы геномы вируса Эбола, вируса гриппа штаммов H1N1, H5N1.

"Обратите внимание, что в самом КНР эпидемию сейчас уже почти остановили. Там прибавление новых больных сейчас составляет максимум по сотне в день, а было - более 3000. А число выздоровевших приблизилось к 80% от числа заболевших и продолжает расти. То есть, я предполагаю, что к концу апреля они с эпидемией покончат, если им другие страны не завезут вирус обратно. Но, поскольку они жестко самоизолировались, видимо, этого не будет", - сказал Нетесов.

При этом в других странах, по его словам, распространение коронавируса может растянуться на месяцы, если не будут введены аналогично жесткие противоэпидемические меры. Речь идет о прекращении сообщения с другими странами, где распространен вирус, а также ограничительных мерах по передвижению людей внутри страны.

По мнению эксперта, западным странам будет сложно воспроизвести китайский сценарий, на это указывает сейчас сильный рост числа заболевших в них в последние недели, отметил собеседник агентства. Более того, возможно обратное распространение вируса - с запада на восток. Именно таким образом в последние недели распространился вирус в России, поскольку часть заболевших прибыли из Италии.