В Госдуме проводится дополнительная обработка помещений из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры по защите от распространения коронавируса приняты в здании Госдумы, в частности помещения нижней палаты несколько раз в день обрабатываются, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Это решение сегодня аппарата Госдумы, такая работа сейчас проводится. Это дополнительная обработка, чтобы создавать дополнительные меры защиты в том числе и для того количества людей, которые приходят в Госдуму", - сообщила Савастьянова ТАСС.

Кроме того, по ее словам, в Думе обсуждается вопрос об установке дозатора с антисептиком для обработки рук, чтобы им могли пользоваться как сами депутаты и работники Госдумы, так и ее посетители. Савастьянова также напомнила, что в нижней палате уже ограничили проведение экскурсий, но при этом депутаты не могут "отказаться от парламентских круглых столов, потому что это публичные площадки".

Как сообщил ТАСС источник в нижней палате, Совет Думы в среду уже обсудил вопрос дополнительной обработки помещений по предложению главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова. На заседании Совета руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова проинформировала, что в здании три раза в день проводятся профилактические мероприятия по обработке лестниц и лифтов специальными растворами, уточнил собеседник агентства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг заявил о переносе зарубежных командировок депутатов. "Мы сворачиваем командировки и переносим встречи на более позднее время", - сообщил журналистам Володин.