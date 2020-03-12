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Распространение коронавируса нового типа

В Госдуме проводится дополнительная обработка помещений из-за коронавируса

Также обсуждается вопрос об установке дозатора с антисептиком для обработки рук

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры по защите от распространения коронавируса приняты в здании Госдумы, в частности помещения нижней палаты несколько раз в день обрабатываются, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

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"Это решение сегодня аппарата Госдумы, такая работа сейчас проводится. Это дополнительная обработка, чтобы создавать дополнительные меры защиты в том числе и для того количества людей, которые приходят в Госдуму", - сообщила Савастьянова ТАСС.

Кроме того, по ее словам, в Думе обсуждается вопрос об установке дозатора с антисептиком для обработки рук, чтобы им могли пользоваться как сами депутаты и работники Госдумы, так и ее посетители. Савастьянова также напомнила, что в нижней палате уже ограничили проведение экскурсий, но при этом депутаты не могут "отказаться от парламентских круглых столов, потому что это публичные площадки".

Как сообщил ТАСС источник в нижней палате, Совет Думы в среду уже обсудил вопрос дополнительной обработки помещений по предложению главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова. На заседании Совета руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова проинформировала, что в здании три раза в день проводятся профилактические мероприятия по обработке лестниц и лифтов специальными растворами, уточнил собеседник агентства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг заявил о переносе зарубежных командировок депутатов. "Мы сворачиваем командировки и переносим встречи на более позднее время", - сообщил журналистам Володин.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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