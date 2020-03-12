"Яндекс.Такси" из-за коронавируса создает для водителей в Шереметьево пункт выдачи масок

"Поскольку случаи заболевания во многом связаны с возвращением из-за рубежа, буквально на днях мы организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски и дезинфицирующие средства, а также измерить температуру. Важно не упустить момент, когда нужно обратиться за помощью к врачу. Для этого мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на 40 точках телемедицинского контроля в Москве", - говорится в комментарии компании.

Отмечается, что точки телемедицинского контроля будут отмечены на карте приложении для водителей "Таксометр". "Пользователям мы напоминаем о том, что безналичный способ оплаты - самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами. Вся работа проходит в сотрудничестве с Оперативным штабом, в случае необходимости мы будем готовы принимать и другие меры", - добавили в пресс-службе.