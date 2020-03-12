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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Яндекс.Такси" из-за коронавируса создает для водителей в Шереметьево пункт выдачи масок

В компании также напомнили, что безналичный способ оплаты - самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" планирует создать специальный пункт в Шереметьево, где водители смогут бесплатно получать маски и дезинфицирующие средства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Поскольку случаи заболевания во многом связаны с возвращением из-за рубежа, буквально на днях мы организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски и дезинфицирующие средства, а также измерить температуру. Важно не упустить момент, когда нужно обратиться за помощью к врачу. Для этого мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на 40 точках телемедицинского контроля в Москве", - говорится в комментарии компании.

Отмечается, что точки телемедицинского контроля будут отмечены на карте приложении для водителей "Таксометр". "Пользователям мы напоминаем о том, что безналичный способ оплаты - самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами. Вся работа проходит в сотрудничестве с Оперативным штабом, в случае необходимости мы будем готовы принимать и другие меры", - добавили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что "Яндекс.Такси" распространило среди водителей специальные памятки и уведомило партнеров о требованиях Роспотребнадзора по дезинфекции машин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

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РоссияОтмена соревнований из-за коронавируса
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