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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Каталонии отменят занятия в школах из-за коронавируса

Мера будет распространяться на заведения, где обучаются дети до 18 лет

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Власти испанской Каталонии решили закрыть все детские сады и школы из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета El Periódico.

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По ее информации, данная мера вступит в силу в понедельник и будет распространяться на заведения, где обучаются дети до 18 лет. При этом правительство региона также изучает возможность приостановить работу университетов.

В среду власти Каталонии решили отменить все мероприятия, в которых запланировано участие более 1 тыс. человек. Также было решено проводить без зрителей спортивные матчи.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

 

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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