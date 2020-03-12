Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать телефон, чтобы защититься от коронавируса

"Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19. Чтобы избежать инфекции, следует регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, а лучше вообще обходиться без него. Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта", - цитирует пресс-служба слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Важность дезинфекции мобильного телефона также обусловлена тем, что гаджет часто берется не совсем чистыми руками, передается от одного человека к другому, а также очень близко подносится к лицу. Кроме того, многие берут телефон с собой в туалет. Телефон следует обрабатывать и после каждого посещения публичных мест, а также общественного транспорта. Процедуру обработки следует проводить каждый вечер. "Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его", - добавил Лебедев.

Для лучшей защиты от инфекций в ведомстве также рекомендуют тщательно соблюдать гигиену рук. "После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и другие) - так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть". - заключили в ведомстве.