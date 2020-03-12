Замминистра здравоохранения Ирана выздоровел после коронавируса

ТЕГЕРАН, 12 марта. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи вылечился от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил в четверг глава Минздрава Саид Намаки.

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"Учитывая полное выздоровления после недавней болезни, вам дается задание отправиться в центры провинций и городских округов в качестве моего специального представителя, чтобы проследить за мобилизацией в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении министра, адресованном Харирчи, текст которого опубликован на официальном сайте Минздрава Ирана.

25 февраля Харирчи заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Это произошло на следующий день после его выступления на пресс-конференции официального представителя правительства Ирана Али Рабии, которую транслировало государственное телевидение в прямом эфире. В ходе своей речи Харирчи кашлял и постоянно вытирался платком.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 10 тыс. 75 человек, зарегистрированы по меньшей мере 429 летальных исходов.