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Корреспонденты ТАСС в Санкт-Петербурге подготовили книгу о жизни Жореса Алферова

Начальный тираж составил 2 тыс. книг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Корреспонденты петербургского регионального информационного центра (РИЦ) Олег Сердобольский и Юрий Белинский подготовили книгу "Ревнуя к Копернику… Последний монолог". Книга посвящена жизни выдающегося физика, нобелевского лауреата, почетного гражданина города Жореса Алферова. Она выходит к 90-летию со дня рождения ученого. Об этом в четверг на презентации книги в пресс-центре ТАСС сообщил Олег Сердобольский.

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"Работа над этой книгой стала совершенно незабываемым событием. Книга называется "Ревнуя к Копернику". Это строка из стихотворения [Владимира] Маяковского, который был любимым поэтом Жореса Ивановича. "Ревнуя к Копернику" - это очень емкое название, потому что в нем соединилось две любви. С одной стороны, это любовь к науке, с другой стороны, к своей единственной музе - его жене, с которой он прожил более полувека душа в душу", - сказал Сердобольский. Он добавил, что приписка в названии "Последний монолог" появилась в связи со смертью ученого в 2019 году.

Журналист пояснил, что Юрий Белинский отвечал за иллюстрации книги. Специально для рукописи были подготовлены 60 фотографий. Это первая книга об Алферове, в которой все снимки сделаны одним фотографом.

"В процессе работы над книгой возникла идея насытить этот текст штрихами к портрету. То есть, чтобы эпизоды из жизни Алферова были переданы словами его друзей, коллег. Жена Алферова рассказала около 10 историй, которые очень украсили книгу. Остальным - [друзьям] - досталось по одному такому шансу, но каждую [историю] я использовал на 100%", - отметил Сердобольский.

По его словам, книга получилась откровенной, в ней сохранены многие сильные авторские цитаты ученого. Текст пропущен через восприятие Алферова - как он понимал мир, науку, любовь к родине.

Начальный тираж составил 2 тыс. книг. Первые экземпляры 15 марта будут представлены в Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете им. Ж.И. Алферова РАН (СПбАУ РАН) в рамках программы памятных мероприятий к 90-летию со дня рождения ученого.

Об ученом

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города.

Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАлфёров, Жорес Иванович
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