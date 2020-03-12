Пенс заявил, что власти США ожидают тысячи новых случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Тысячи американцев заразятся новым коронавирусом, однако у большинства симптомы будут такими же, как при гриппе. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала NBC вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы знаем, что в стране будут тысячи новых случаев", - отметил он. На вопрос о том, следует ли ожидать, что инфицированы будут миллионы американцев, Пенс ответил, что точные оценки должны давать эксперты.

"У огромного большинства людей, даже если она заразятся коронавирусом, будут симптомы, похожие на те, какие бывают при гриппе. Они полностью вылечатся", - добавил вице-президент США, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Вместе с тем Пенс констатировал, что вирус особенно опасен для пожилых граждан, которые страдают от хронических заболеваний.

Вице-президент сообщил, что американские власти уделяют сейчас наибольшее внимание ситуации в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк. На них приходится большая часть зафиксированных в стране случаев заражения.

По последним оценкам газеты The New York Times, на территории США сейчас зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирсом, не менее 35 человек умерли.