Врачи рассказали о состоянии жителя Кубани, у которого диагностирован коронавирус

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Житель Кубани, госпитализированный с коронавирусом в инфекционную больницу Краснодара, находится в стабильном состоянии, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

"Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден. Состояние пациента стабильное", - сказали в министерстве.

Там пояснили, что госпитализированный был в Вероне, в Италии. После возвращения 5 марта он почувствовал себя плохо и обратился за помощью к врачам. Медики оперативно госпитализировали его, изолировав от остальных пациентов.

"Проведена работа по выявлению тех, кто контактировал с заболевшим. Все установленные лица находятся под постоянным наблюдением специалистов", - добавили в министерстве.