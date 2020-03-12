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Распространение коронавируса нового типа

Врачи рассказали о состоянии жителя Кубани, у которого диагностирован коронавирус

В министерстве здравоохранения региона отметили, что тот находится в стабильном состоянии

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Житель Кубани, госпитализированный с коронавирусом в инфекционную больницу Краснодара, находится в стабильном состоянии, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

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"Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден. Состояние пациента стабильное", - сказали в министерстве.

Там пояснили, что госпитализированный был в Вероне, в Италии. После возвращения 5 марта он почувствовал себя плохо и обратился за помощью к врачам. Медики оперативно госпитализировали его, изолировав от остальных пациентов.

"Проведена работа по выявлению тех, кто контактировал с заболевшим. Все установленные лица находятся под постоянным наблюдением специалистов", - добавили в министерстве.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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