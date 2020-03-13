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Распространение коронавируса нового типа

У второго испанского министра обнаружили коронавирус

Ранее власти страны подтвердили заражение у министра по равноправию Испании Ирене Монтеро

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Министр территориальной политики и государственной службы Каролина Дариас заразилась новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правительства королевства.

"Следуя установленным протоколам, сегодня утром тесты на COVID-19 были сделаны всеми членами правительства, - говорится в документе. - Указанные тесты дали положительный результат только у министра территориальной политики и государственной службы".

В четверг утром власти страны подтвердили заражение у министра по равноправию Испании Ирене Монтеро. В результате все члены кабмина, а также король Испании Филипп VI и его супруга Летисия сделали тест на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 3,1 тыс. заболевших, 84 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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