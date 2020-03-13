В Коста-Рике объявили о закрытии учебных заведений из-за коронавируса

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Коста-Рики из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса решило закрыть в превентивном порядке потенциально уязвимые учебные заведения. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства здравоохранения республики.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

Речь идет о прекращении работы образовательных центров сроком на 14 дней. "Эта мера нацелена на то, чтобы минимизировать число случаев заражения, а также снизить воздействие на общество и экономику в условиях чрезвычайной ситуации", - отметил глава ведомства Даниэль Салас. Кроме того, правительство ввело запрет на все поездки за границу для государственных служащих.

К настоящему времени число подтвержденных случаев заражения в Коста-Рике достигло 23. О первом заболевшем соотечественнике власти сообщили 6 марта.