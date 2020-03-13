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Распространение коронавируса нового типа

В Коста-Рике объявили о закрытии учебных заведений из-за коронавируса

Речь идет о прекращении работы образовательных центров сроком на 14 дней

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Коста-Рики из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса решило закрыть в превентивном порядке потенциально уязвимые учебные заведения. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства здравоохранения республики.

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Речь идет о прекращении работы образовательных центров сроком на 14 дней. "Эта мера нацелена на то, чтобы минимизировать число случаев заражения, а также снизить воздействие на общество и экономику в условиях чрезвычайной ситуации", - отметил глава ведомства Даниэль Салас. Кроме того, правительство ввело запрет на все поездки за границу для государственных служащих.

К настоящему времени число подтвержденных случаев заражения в Коста-Рике достигло 23. О первом заболевшем соотечественнике власти сообщили 6 марта.

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Коста-РикаРаспространение коронавируса нового типа
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