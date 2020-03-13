СМИ: число инфицированных коронавирусом в Словакии выросло вдвое

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Количество диагностированных случаев коронавируса более чем в два раза за прошедшие сутки возросло в Словакии. Об этом информировало в пятницу Словацкое радио.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

За четверг число подтвержденных случае заражения коронавирусом увеличилось с 10 до 21 человека. Словацкий премьер Петер Пеллегрини, слова которого привело радио, прогнозирует дальнейший рост количества инфицированных в республике.

"Мы должны быть готовы, что количество зараженных коронавирусом у нас увеличится. В соседних странах, таких как Чехия и Австрия, их значительно больше", - сказал Пеллегрини.

Его чешский коллега Андрей Бабиш, выступая в четверг вечером по телеканалу Prima, призвал жителей Чехии воздержаться от ажиотажного приобретения продуктов питания длительного хранения. "Даже в случае ухудшения ситуации [с коронавирусом] в республике будет достаток продуктов питания", - подчеркнул он. Чешские власти, по его словам, не планируют закрывать продуктовые магазины. Этого не произойдет и в случае введения жесткого карантина, распространяющегося на торговые точки, реализующие товары, не имеющие непосредственного отношения к обеспечению ежедневных потребностей населения.

Бабиш подчеркнул, что из-за закрытия в республике детских дошкольных учреждений и школ многие продавцы были вынуждены остаться дома с детьми. Работающие в системе торговли в качестве обслуживающего персонала граждане Украины возвращаются к семьям на родину, где также вводятся жесткие меры против распространения коронавируса. В Чехии ощущается недостаток рабочей силы.

В Чехии на данный момент выявлено 116 заразившихся коронавирусом. Половина из них - в Праге. Национальный Минздрав сообщил о первых инфицированных 1 марта текущего года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.