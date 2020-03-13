Австрия прекращает пассажирское ж/д сообщение с Чехией и Словакией из-за коронавируса

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Австрийские федеральные железные дороги" прекращает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу австрийский железнодорожный оператор.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"Закрытие границы со Словакией и Чехией. С 13 марта с 07:00 не будут курсировать поезда между Австрией и Словакией. Движение поездов в Чешскую Республику будет остановлено с 14 марта в 00:00", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

11 марта Австрия прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с Италией после того, как запретила въезд прибывающим из этой страны, за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта. Товарное железнодорожное сообщение при этом продолжается.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 361. Один человек умер, четверо выздоровели. МИД страны повысил уровень угрозы безопасности для здоровья австрийцев во всех странах мира, призывал их отказаться от зарубежных поездок и вернуться на родину.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.