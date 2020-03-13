СМИ: в Габоне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 13 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Габоне. Об этом в пятницу сообщила газета Gabon Matin со ссылкой на правительство страны.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

По ее данным, вирус обнаружен у 27-летнего гражданина Габона, который недавно вернулся из Франции. Отмечается, что пациент помещен в карантин, его состояние улучшается.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.