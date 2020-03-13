{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: в Габоне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

По данным газеты Gabon Matin, заболевший недавно вернулся из Франции

ТАСС, 13 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Габоне. Об этом в пятницу сообщила газета Gabon Matin со ссылкой на правительство страны.

На эту тему
"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

По ее данным, вирус обнаружен у 27-летнего гражданина Габона, который недавно вернулся из Франции. Отмечается, что пациент помещен в карантин, его состояние улучшается.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ГабонФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Абэ и Трамп провели телефонные переговоры на фоне угрозы распространения коронавируса
Ранее президент США заявил, что Олимпиаду в Токио можно было бы перенести на год из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС