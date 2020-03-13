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Распространение коронавируса нового типа
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СМИ: в Гане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

По данным газеты Daily Graphic, вирус обнаружили у двух местных жителей, один из которых недавно вернулся из Норвегии, другой - из Турции

ТАСС, 13 марта. Первые два случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в четверг в Гане. Об этом сообщила газета Daily Graphic со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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По данным издания, вирус обнаружен у двух местных жителей. Один из них недавно вернулся из Норвегии, другой - из Турции. Отмечается, что оба пациента помещены в карантин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ГанаТурцияНорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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