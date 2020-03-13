Абэ и Трамп провели телефонные переговоры на фоне угрозы распространения коронавируса

По данным телеканала, лидеры двух стран, вероятнее всего, обменялись мнениями о текущем положении дел с распространением коронавируса и подтвердили готовность к всестороннему сотрудничеству по этой проблеме. Телефонный разговор Абэ и Трампа прошел на фоне высказываний американского президента о том, что Олимпийские игры в Токио стоило бы перенести на год из-за коронавируса. На данный момент не сообщается, поднимался ли этот вопрос в ходе беседы лидеров двух стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.