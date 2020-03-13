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Распространение коронавируса нового типа

Власти Ямайки отменяют в занятия школах из-за коронавируса

Премьер страны Эндрю Хоулнесс также отметил, что правительство Ямайки рассматривает возможность введения ограничений на поездки в Великобританию

ГАВАНА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Ямайки в четверг объявило об отмене занятий в школах из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр карибской страны Эндрю Хоулнесс на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

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"С завтрашнего дня, 13 марта 2020 года, школы будут официально закрыты на 14 дней. Это решение будет пересмотрено через 10 дней", - сказал глава кабмина. Он также посоветовал гражданам воздержаться от поездок по стране и заявил, что ограничит командировки членов кабинета министров.

Хоулнесс также отметил, что правительство рассматривает возможность введения ограничений на поездки в Великобританию, откуда 4 марта приехала первая заразившаяся коронавирусом на острове. 9 марта она обратилась в органы здравоохранения с симптомами заболевания и была немедленно изолирована.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ЯмайкаВеликобританияХоулнесс, ЭндрюРаспространение коронавируса нового типа
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