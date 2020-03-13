{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 62

Ранее было известно о 45 заразившихся в стране

ТАСС, 13 марта. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 62. Об этом в пятницу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

На эту тему
"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

Ранее было известно о 45 заразившихся в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Строители культурного кластера во Владивостоке вышли на работу после стихийной забастовки
По словам одного из строителей, руководство компании "Стройтрансгаз-Восток" пообещало работникам выплатить премии в полном объеме 25 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС