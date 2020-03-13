{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Мексике возросло до 15

Трое инфицированных, обнаруженных за последние сутки, ранее побывали в Испании

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Мексиканские специалисты к настоящему времени выявили в общей сложности 15 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг вечером (утро пятницы мск) главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия.

На эту тему
"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

По его словам, из общего числа заболевших в больницах находятся только трое, но даже их состояние не оценивается как тяжелое. Трое инфицированных, обнаруженных за последние сутки, ранее в этом месяце побывали в Испании. По словам Аломии, врачи проверяют еще 82 человек на наличие у них нового коронавируса.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля призвал не сеять панику и заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
МексикаИспанияЛопес Обрадор, Андрес МануэльРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В посольстве России в Оттаве ветеранам вручили памятные медали к 75-летию Победы
Посол Александр Дарчиев при этом подчеркнул, что Россия помнит и чтит героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС