Число заразившихся новым коронавирусом в Мексике возросло до 15

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Мексиканские специалисты к настоящему времени выявили в общей сложности 15 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг вечером (утро пятницы мск) главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия.

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По его словам, из общего числа заболевших в больницах находятся только трое, но даже их состояние не оценивается как тяжелое. Трое инфицированных, обнаруженных за последние сутки, ранее в этом месяце побывали в Испании. По словам Аломии, врачи проверяют еще 82 человек на наличие у них нового коронавируса.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля призвал не сеять панику и заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.